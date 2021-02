Algeria: commissario diritti umani Onu Bachelet chiede rilascio immediato manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria dovrebbe continuare a procedere “sulla via del dialogo” e “rilasciare immediatamente tutte le persone arrestate per la loro partecipazione pacifica a dimostrazioni”. Lo ha detto l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in un messaggio indirizzato al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. “In Algeria, manifestazioni in diverse province continuano a segnare l’anniversario del movimento pro-democratico ‘Hirak’”, ha detto Bachelet. “Accolgo con favore la decisione di tenere elezioni parlamentari quest’anno e il rilascio di più di 35 persone attive nell’Hirak”, ha proseguito. “Non c’è dubbio che elezioni democratiche giuste e genuine che esprimono il volere del popolo siano essenziali per assicurare l’autorità legittima dei governi e la fiducia pubblica”, ha concluso l’Alto commissario. (Res)