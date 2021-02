Ue: Gentiloni, necessario trattamento speciale per spesa a favore crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un trattamento speciale per la spesa a favore della crescita. Lo ha detto alla conferenza dell'European Fiscal Board il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Se si tratta di finanziare la ricerca, l'istruzione, le infrastrutture, gli ospedali, possiamo vederlo come un 'buon debito', per coniare la frase di Mario Draghi. Se si tratta di finanziare le spese e le misure correnti senza alcun impatto sulla capacità produttiva, allora si tratta di 'crediti inesigibili' e la sua sostenibilità verrà messa in discussione", ha detto. "In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero cercare di trarre vantaggio dall'attuale contesto di bassi tassi di interesse per 'uscire dal debito' attraverso investimenti e riforme" e, "quando arriverà il momento di un graduale risanamento di bilancio, gli Stati membri dovrebbero evitare un altro errore derivante dall'ultima crisi, che consisteva nel lasciare che l'onere dei tagli ricadesse in larga misura sugli investimenti pubblici", ha spiegato. (segue) (Beb)