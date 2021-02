Ue: Gentiloni, necessario trattamento speciale per spesa a favore crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando delle regole, Gentiloni ha detto che in primo luogo bisogna "riflettere su come le nostre regole fiscali possono sostenere la crescita sostenibile anche se mantengono la spesa sotto controllo" in quanto "entrambe le dimensioni sono essenziali". Quindi, "non dovremmo dimenticare che le finanze pubbliche dovrebbero servire le nostre priorità di politica pubblica. E le priorità europee si riducono alle tre dimensioni della sostenibilità: clima, ambiente e sociale", ha detto. In questo contesto, "a mio avviso è necessario un trattamento speciale per la spesa a favore della crescita. In altre parole, le nostre regole fiscali dovrebbero essere adattate per migliorare la composizione delle finanze pubbliche e garantire che ogni nuovo debito sia un debito positivo", ha aggiunto. (Beb)