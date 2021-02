Ue: Gentiloni, ritiro misure sostegno andrà gestito con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle misure di sostegno pubblico all'economia andrà gestito con molta attenzione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla conferenza annuale dell'European Fiscal Board. "Qualsiasi discussione su quando e come ridimensionare le misure di sostegno pubblico dovrebbe partire da tre premesse fondamentali. La prima, il fatto che nel 2020 l'economia dell'Ue ha attraversato la peggiore recessione della sua storia e non tornerà ai livelli pre-pandemici prima della metà del 2022", ha detto specificando che la crisi è stata "anche più grave che negli Stati Uniti, che ora si stanno riprendendo con maggiore forza rispetto all'Ue" con la conseguenza che, probabilmente, "il divario tra i due aumenti". Inoltre, nell'Ue "la ripresa dovrebbe essere disomogenea tra i Paesi membri", con alcuni Stati che "raggiungeranno i livelli di produzione pre-crisi entro la fine del 2021, mentre alcuni degli altri non dovrebbero nemmeno raggiungere tali livelli entro la fine del 2022". La seconda premessa è rappresentata dal fatto che "l'incertezza e i rischi per le previsioni rimangono eccezionalmente elevati" e che ancora non si sa come agiranno i vaccini e le vaccinazioni: se troppo lenti "potrebbero arrestare la ripresa", al contrario se più rapidi potrebbero portare "rischi al rialzo". Terza premessa, la crisi precedente ha dimostrato che chiudere troppo presto i rubinetti è "costoso". E "sebbene i casi non siano esattamente confrontabili, è istruttivo vedere l'approccio adottato dalla nuova amministrazione statunitense". (segue) (Beb)