Ue: Gentiloni, giustificato meccanismo credibile discesa debito

- E' giustificato un meccanismo credibile per indirizzare il debito in una traiettoria discendente. Lo ha detto alla conferenza dell'European Fiscal Board il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Dobbiamo riflettere sul ruolo che una 'regola del debito' dovrebbe svolgere nel nostro quadro fiscale. Mentre una regola rigorosa sul debito potrebbe portare a un aggiustamento drastico, prociclico e autolesionista, resta giustificato un meccanismo credibile per indirizzare il debito verso una traiettoria discendente graduale e costante. I requisiti qui devono essere realistici: questa è la chiave per garantire l'applicabilità", ha dichiarato. "È chiaro che le regole attuali mancano di un'attenzione sufficiente a medio termine. Tuttavia, l'obiettivo principale delle regole fiscali dovrebbe essere quello di prevenire traiettorie di finanza pubblica insostenibili, che possono essere raggiunte solo concentrandosi sul medio termine", ha aggiunto. (Beb)