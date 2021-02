Ue: Gentiloni, garantire politica agisca in modo anticiclico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna garantire che la politica agisca in modo anticiclico. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni alla conferenza dell'European Fiscal Board. "Dobbiamo garantire che la politica fiscale agisca in modo anticiclico e contribuisca alla stabilizzazione macroeconomica", ha detto. Inoltre, "dovremmo riflettere sulla necessità di ricorrere più spesso alla clausola generale di salvaguardia nelle fasi di rallentamento dell'economia". Per Gentiloni, "un'unica clausola di salvaguardia più facilmente utilizzabile potrebbe essere bilanciata dall'eliminazione della moltitudine di eccezioni che attualmente si applicano alle normali disposizioni del Patto" consentendo "di mantenere la capacità di far fronte a eventi imprevedibili" e "riducendo al contempo la complessità del quadro". Infine, "c'è spazio per portare il cambiamento attraverso modifiche interpretative delle nostre regole. Ma se vogliamo essere più ambiziosi - e se non ora, quando? - non dovremmo escludere cambiamenti legislativi", ha concluso. (Beb)