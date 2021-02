Imprese: Angac-Confsal chiede incontro con Giorgetti su situazione del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Angac-Confsal ha richiesto al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, un "primo incontro finalizzato ad evidenziare le problematiche del settore e la grave situazione in cui versa la categoria dei gestori di impianti di distribuzione carburanti". Auspicando che la nomina possa determinare "un clima di sereno e costruttivo confronto", si legge in una nota, Angac-Confsal sottolineato come la situazione risalga a "ben prima dell'inizio della pandemia che ha ulteriormente aggravato la già difficile situazione", ribadendo l'urgenza di un incontro. (Rin)