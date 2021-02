Ue: Conte, pandemia è stato shock ma anche opportunità per progettare il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi pandemia è stato uno shock ma offre anche un'opportunità per progettare futuro dell'Europa unita: dobbiamo mostrarci pronti a governare i cambiamenti. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della lectio magistralis all’Università degli studi di Firenze, secondo cui l'unico modo per affrontare le nuove sfide la politica. Conte ha poi individuato degli obiettivi prioritari: potenziare il ruolo del Parlamento europeo, anche con l'introduzione di strumenti di democrazia diretta; mettere al centro delle politiche europee il lavoro; rafforzare la governance economica, basata sulla condivisione dei rischi; ragionare sulla politica migratoria con una prospettiva dei flussi che sia europea; pensare a un'Europa più forte e competitiva del mondo per tutelare i cittadini da problematiche relative alla globalizzazione.(Rin)