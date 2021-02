Romania-Polonia: ministro Esteri Aurescu riceve capo ufficio di sicurezza nazionale Soloch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri romeno, Bogdan Aurescu ha ricevuto oggi il capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale della Polonia, il consigliere presidenziale Pawel Soloch, in visita in Romania. Lo riferisce la diplomazia romena con un comunicato. Il capo della diplomazia romena ha ribadito l'interesse di Bucarest ad approfondire il dialogo bilaterale su questioni di sicurezza e difesa e di proseguire lo stretto coordinamento sulla linea Nato con la Polonia, "il più importante partner strategico del nostro Paese nella regione". Il ministro romeno ha espresso il suo interesse a consolidare anche i formati regionali avviati e sostenuti dai due Stati, che hanno un chiaro valore aggiunto, come il formato Bucarest 9 (B9). Secondo il comunicato, i due funzionari hanno convenuto di proseguire il coordinamento sull'Iniziativa dei Tre Mari, e il ministro romeno ha ricordato la necessità di promuovere ulteriormente, insieme, i progetti di comune interesse a livello infrastrutturale, Rail-2-Sea e Via Carpathia, "di grande importanza sia dal punto di vista economico per lo sviluppo della regione, ma anche per la dimensione della sicurezza e della mobilità sul fianco orientale della Nato". (segue) (Rob)