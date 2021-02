Romania-Polonia: ministro Esteri Aurescu riceve capo ufficio di sicurezza nazionale Soloch (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo, è stato apprezzato il formato trilaterale sulle questioni di sicurezza Romania-Polonia-Turchia e sono state discusse, le prospettive per il proseguimento del trilogo a livello di ministri degli Esteri, nella prima parte di quest'anno, a Bucarest. I due interlocutori hanno sottolineato l'importanza di continuare la cooperazione e il coordinamento tra Romania e Polonia per rafforzare il ruolo della Nato, l'unità e la coesione degli alleati, nonché le relazioni transatlantiche. È stata prestata maggiore attenzione al rafforzamento della posizione di deterrenza e difesa e coesione della Nato, in particolare sull'intero fianco orientale. Il capo della diplomazia romena ha menzionato, nel contesto, i passi già avviati per la creazione di un centro euro-atlantico per la resilienza, "un tema di crescente interesse nelle agende della Nato e dell'Ue". "A sua volta, il capo dell'ufficio per la sicurezza nazionale polacco ha espresso il sostegno della Polonia a questo progetto romeno e l'intenzione di essere coinvolto nell'attività del centro", si legge anche nel comunicato. (Rob)