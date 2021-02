Yemen: Onu, mosse diplomatiche promettenti ma situazione umanitaria difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha accolto con favore alcune “recenti misure adottate da parti terze” che “rafforzano le speranze per una soluzione negoziata” del conflitto in Yemen, ma tali mosse non “allevieranno immediatamente” la difficile situazione umanitaria del popolo yemenita. Bachelet lo ha detto in un discorso alla 46ma sessione del Consiglio dei diritti umani dell’Onu. “Queste mosse diplomatiche non allevieranno immediatamente la diffusa malnutrizione, lo sfollamento e gli attacchi alle strutture educative e sanitarie che causano così tante sofferenze al popolo dello Yemen”, ha proseguito Bachelet, “oltre a numerose violazioni dei diritti civili e politici”. D’altra parte Bachelet ha accolto con favore la formazione del nuovo governo di coalizione, pur esprimendo rammarico per il fatto che esso “non dia rappresentanza a donne yemenite, metà della popolazione”. “L’attacco contro l’aeroporto di Aden dello scorso 30 dicembre 2020 è stato particolarmente scioccante”, ha detto l’Alto commissario. “Incoraggio tutti gli Stati membri a prendere impegni saldi alla conferenza dei donatori per lo Yemen del primo marzo”, ha aggiunto, sottolineando inoltre di aver fiducia nel fatto che “le autorità de facto a Sana’a concederanno rapidamente un visto al mio rappresentante”. (Res)