Russia: Pamfilova (Cec), irrealistico pensare a cambio data elezioni per la Duma

- È irrealistico pensare a un cambiamento della data delle elezioni per la Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento della Federazione Russa) previste attualmente a settembre. Lo ha detto la presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova, durante una riunione con alcuni politologi ed esperti del settore. "Mi sembra che dobbiamo porre fine alle speculazioni su questo argomento", ha detto Pamfilova. "È tecnicamente impossibile rinviare le elezioni, è semplicemente irrealistico", ha aggiunto la presidente. In precedenza, il presidente del Partito liberaldemocratico (Ldpr), Vladimir Zhirinovskij, in un'intervista all’emittente televisiva “Rossija 24” non ha escluso che la Duma potesse essere sciolta a marzo e che le elezioni anticipate alla camera bassa del Parlamento si terranno all'inizio dell'estate. Le elezioni per la Duma si terranno il 19 settembre, in concomitanza con le regionali e le comunali. (Rum)