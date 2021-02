Roma: rissa per il banco al mercato di Acilia finisce a martellate, aggressore ricercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rissa finita a martellate per accaparrarsi il banco migliore. È accaduto stamattina intorno alle 10 ad Acilia in via Gino Bonichi dove si svolge un mercato rionale. Protagonisti della vicenda cinque uomini marocchini che hanno iniziato a litigare per la postazione migliore. A un certo punto uno di loro ha tirato fuori un martello e ha colpito un altro che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Il peggio è stato impedito grazie all'intervento della polizia, allertata dai presenti spaventati dal degenerare della discussione. Quando gli agenti sono giunti sul posto, però, tre degli uomini si erano già dati alla fuga: tra questi quello che ha usato il martello per colpire il suo connazionale e che ora è ricercato. Dei presenti uno è stato denunciato.(Rer)