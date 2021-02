Roma: dimentica la pentola sui fornelli e la casa va in fiamme, soccorsa 86enne ad Acilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato intorno alle 11:30 di stamattina in via Galli ad Acilia di Roma in un appartamento al al secondo piano di palazzina Ater. All'origine del rogo una pentola dimenticata sui fornelli accesi da una donna di 86 anni che è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alla polizia. Il palazzo è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, successivamente tutti i condomini hanno potuto rientrare nelle loro case, tranne la donna 86enne la cui abitazione è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco.(Rer)