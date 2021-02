Ungheria: tasso di disoccupazione medio mobile al 4,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria il tasso di disoccupazione medio mobile ha toccato il 4,3 per cento nel periodo novembre-gennaio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti" alla luce dei dati dell'Ufficio centrale di statistica (Ksh). Il tasso è superiore dello 0,2 per cento rispetto al periodo precedente e dell'un per centro rispetto all'anno precedente. In termini assoluti i disoccupati sono 208.900. L'analista di Ing Bank Peter Virovacz ha commentato i dati parlando di un aumento significativo della disoccupazione a gennaio in conseguenza della seconda ondata di coronavirus. Il peggioramento si sta insomma riflettendo sui dati con un ritardo di uno-due mesi come all'epoca della prima ondata. Anche Andras Horvath (Takarekbank) ha fatto dichiarazioni analoghe, segnalando la resilienza del mercato del lavoro fino alla fine dello scorso anno e il calo dell'occupazione all'inizio di quello attuale. (Vap)