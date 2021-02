Donbass: ministro Esteri ucraino, necessario un nuovo vertice Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario tenere un vertice del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia, Ucraina) per raggiungere dei progressi nella crisi del Donbass. Lo ha affermato ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba oggi a Parigi durante una conferenza stampa al termine dei colloqui con l’omologo francese Jean-Yves le Drian. "Il miglior esempio dell'attuazione della decisione del Vertice in Normandia del 2019 è l'apertura dei posti di blocco a Shchastya e Zolote. L'Ucraina ha aperto questi posti di blocco, ma dall'altra parte risultano ancora chiusi. Siamo convinti che sia necessario un vertice del Formato Normandia per smuovere le cose”, ha detto il ministro. "Nonostante tutti gli sforzi fatti ad altri livelli, il prossimo passo in avanti richiede una decisione che deve essere raggiunta al tavolo con il presidente russo, Vladimir Putin", ha aggiunto Kuleba. (Frp)