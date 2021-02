Lalli (Federturismo) a Nova: "La ripartenza del settore ci sarà ma dobbiamo farci trovare pronti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza del settore del turismo ci sarà e bisogna farsi trovare pronti, altrimenti c’è il rischio che dopo l'emergenza Covid i flussi si spostino altrove. Lo ha spiegato la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Sulla possibilità di una ripartenza, ha affermato Lalli, "sono molto ottimista, perché l'Italia" pur non essendo "la prima destinazione a livello mondiale, lo è a livello di sogno. Ancora oggi, su internet, la prima destinazione ricercata è l'Italia. Quindi c'è tanta voglia di viaggio e tanta voglia di Italia. Non abbiamo motivo per pensare che tutto questo non ripartirà – ha osservato Lalli – però bisogna farsi trovare pronti, perché se le nostre strutture saranno superate e se i nostri luoghi saranno difficili da raggiungere", le persone andranno altrove. "Questo - ha avvertito - significa perdere clienti e importanza" a livello turistico. Interpellata sulle modalità di sostegno all'offerta del turismo che possono essere messe in campo, Lalli ha spiegato che "su questo soltanto il governo può aiutarci. Le aziende sono allo stremo, non hanno più niente da spendere, si sono indebitate e oggi non hanno alternativa: o hanno un aiuto e una forte iniezione" di liquidità "da parte dello Stato", oppure "soccomberanno”, mentre quelle che sopravviveranno non saranno in linea con l'offerta che si trova altrove e con la richiesta dei clienti e dei potenziali viaggiatori", ha messo in guardia la presidente di Federturismo.Lalli ha sottolineato l’importanza del settore del turismo per l’economia italiana, ricordando che lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato di un valore pari al 14 per cento del Pil. "Ma questo - ha continuato Lalli - ancora non spiega esattamente quanto pesiamo. Il 14 per cento già sarebbe sufficiente a dire che è un settore di cui dobbiamo occuparci con grandissima attenzione, ma la verità è che da questo settore sono dipendenti tutta una serie di aziende manifatturiere". In primo luogo, infatti, c'è "il collegamento" con l'edilizia, dal momento che "tutte le strutture di accoglienza turistica sono forti clienti del mondo dell'edilizia". Ma lo stesso vale per l'agroalimentare. "Non solo perché le aziende del turismo sono grandi consumatori" dei prodotti del comparto, "ma anche perché sono attivatori dell'acquisto che poi si fa nei Paesi di destinazione”, ha sottolineato Lalli. Questo vale sia" all'interno dell'Italia, "dove abbiamo la fortuna di avere tantissime diverse tradizioni culinarie" a livello locale, ma ancor più in relazione all'estero. "Ogni turista straniero che viene qui - ha ricordato infatti Lalli - si innamora delle nostre specialità e le cerca sui suoi scaffali. Ecco perché siamo anche un attivatore dell'esportazione”, ha sottolineato. (Rin)