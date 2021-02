Slovenia-Ue: premier Jansa scrive a von der Leyen, accuse al governo "sono assurde" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di inviare una lettera alla presidente della Commissione Ue è stata presa dopo che le azioni del suo governo sono state criticate da diverse organizzazioni internazionali oltre che dalle forze politiche d'opposizione. I contrasti si sono poi estesi fino alla stessa Commissione europea, a causa dell'attacco di Jansa ad una giornalista della testata online di Bruxelles "Politico". Lo scorso 18 febbraio la Commissione ha condannato le accuse mosse dal premier sloveno a Lili Bayer, l'autrice di un articolo che affrontava la situazione dei media in Slovenia. "Conosciamo molto bene la professionalità e la dedizione dei giornalisti di Bruxelles", ha detto allora il portavoce della Commissione Ue Christian Wigand in risposta a una domanda del corrispondente del quotidiano austriaco "Die Presse". Wigand ha poi ricordato le parole di Vera Jourova, vicepresidente della Commissione per i valori e la trasparenza, pronunciate circa un anno fa nel contesto degli attacchi ai giornalisti in Slovenia. "Media liberi e indipendenti sono fondamentali per la democrazia e i valori dell'Ue. Il loro compito è controllare la responsabilità di noi politici. La protezione dei giornalisti deve essere una priorità per ogni Paese. Non devono esserci odio, minacce o attacchi personali. Quelle parole si applicano ancora oggi", ha aggiunto Wigand. (segue) (Seb)