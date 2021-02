Slovenia-Ue: premier Jansa scrive a von der Leyen, accuse al governo "sono assurde" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Politico" ha pubblicato lo scorso 16 febbraio un articolo intitolato "Dentro la guerra dei media in Slovenia", basato su alcune conversazioni con giornalisti e osservatori internazionali che sostenevano che "gli attacchi (ai media) del primo ministro Janez Jansa creano un clima di paura". Il premier sloveno ha reagito con un post su Twitter, secondo il quale Lili Bayer non avrebbe detto la verità. Jansa ha aggiunto che per questo motivo Bayer ha citato "fonti anonime dell'estrema sinistra, omettendo di proposito delle fonti con un nome e un'integrità". Le polemiche sulla situazione dei media in Slovenia hanno visto al centro anche l'agenzia di Stato "Sta". L'agenzia slovena deve poter lavorare "senza subire pressioni", secondo quanto sottolineato ieri dall'Alleanza europea per le agenzia di stampa (Eana). "Le ultime costanti pressioni sull'agenzia di stampa nazionale slovena rende molto difficile per i suoi giornalisti lavorare e adempiere alla loro missione pubblica", ha scritto Eana in una nota aggiungendo di essere in "disaccordo con qualsiasi azione del governo sloveno che possa limitare in qualche modo la libertà di 'Sta'". Eana ha inoltre chiesto alle autorità slovene "di trovare un modo per ripristinare la normalità ". (segue) (Seb)