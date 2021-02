Slovenia-Ue: premier Jansa scrive a von der Leyen, accuse al governo "sono assurde" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione segue alla decisione dell'Ufficio del governo sloveno per le comunicazioni (Ukom) di non pagare il sussidio statale per il servizio pubblico a gennaio. Secondo Ukom non esisterebbe "alcuna base giuridica per farlo" perché il contratto per la fornitura del servizio pubblico tra Ukom e "Sta" non è stato rinnovato per quest'anno. Il direttore di "Sta", Bojan Veselinovic, ha replicato al rifiuto sottolineando che il settimo pacchetto di misure contro le conseguenze economiche del Covid-19 stabilisce chiaramente che vengano erogati dei i fondi dal bilancio statale anche per quest'anno. I rappresentanti dei giornalisti di "Sta" hanno dichiarato che la decisione di Ukom è il proseguimento del tentativo di "smantellare e distruggere" l'agenzia. Nella giornata di ieri, a margine di una visita a Novo mesto, il presidente Borut Pahor ha affermato che tutti gli sforzi del Paese si devono ora concentrare sull'uscita dalla pandemia di Covid-19. Tutte le altre questioni, ha detto Pahor, sono di natura tale che "devono essere fatte il prima possibile, senza troppe polemiche". Queste includono la nomina dei pubblici ministeri e il finanziamento a "Sta", che secondo Pahor "ha una missione speciale e deve essere finanziata per questo". (segue) (Seb)