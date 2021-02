Slovenia-Ue: premier Jansa scrive a von der Leyen, accuse al governo "sono assurde" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà gennaio il governo della Slovenia ha dato il via libera al pagamento dei finanziamenti destinati all'agenzia di stampa statale "Sta" per il 2020. Alla fine di dicembre il Parlamento di Lubiana ha approvato un emendamento al settimo pacchetto di misure economiche anti-Covid, che prevede che entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge vengano pagati tutti gli arretrati a "Sta" per il servizio pubblico fornito. L'ufficio per le comunicazioni del governo sloveno ha successivamente annunciato che il finanziamento per "Sta" , con il suo inserimento nel settimo pacchetto, era divenuto un obbligo legale diretto, e si poneva dunque la questione se fosse in linea con le regole di concorrenza dell'Ue, in particolare con le norme sugli aiuti di Stato. Dall'ufficio governativo hanno assicurato che l'importo a "Sta" sarebbe stato pagato non appena la Commissione europea avesse espresso un parere positivo. Ukom doveva saldare le fatture per i servizi forniti da "Sta" negli ultimi tre mesi del 2020 per le esigenze dell'amministrazione pubblica in base ad un contratto di mercato. L'ufficio governativo non ha però definito un contratto di finanziamento del servizio pubblico per quest'anno. (segue) (Seb)