Slovenia-Ue: premier Jansa scrive a von der Leyen, accuse al governo "sono assurde" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera di risposta alle domande poste da "Sta" la Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, e quella per i valori e la trasparenza Vera Jourova, hanno dichiarato che le autorità slovene sono responsabili della revisione delle regole e dell'applicazione degli aiuti di Stato all'agenzia di stampa. Secondo quanto precisato dalle commissarie europee, Lubiana può concedere aiuti senza l'approvazione della Commissione Ue, cosa che "avviene da quasi dieci anni". Le commissarie hanno precisato, nella risposta pubblicata dalla stampa locale, che non è necessaria un'ulteriore valutazione della Commissione Ue in conformità con la decisione della Commissione stessa nel 2011 sulla compensazione del servizio pubblico per coloro che forniscono servizi di interesse economico generale. Alla luce della necessità di finanziamento, le autorità slovene possono concedere aiuti senza previa notifica alla Commissione, a condizione che l'importo annuo dell'aiuto non superi i 15 milioni di euro. (segue) (Seb)