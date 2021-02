Lombardia: Gallera, un anno dopo l'ondata Covid molti dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa per i giudizi sommari e superficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un anno fa sulla Lombardia si è abbattuta, per la prima volta nel mondo occidentale, l’ondata del coronavirus con una violenza pazzesca noi eravamo al timone e abbiamo fatto del nostro meglio con serietà e concretezza. Il tempo ci sta dando ragione ma molti dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa per i giudizi sommari e superficiali, per le strumentalizzazioni e per gli attacchi" lo afferma in un post su facebook Giulio Gallera, consigliere regionale in Lombardia ed ex assessore regionale al welfare (Rem)