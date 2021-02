Speciale scuola: Pd Municipio Roma VII, bando Raggi su nidi complica vita alle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È online il nuovo bando per le iscrizioni agli asili nido di Roma Capitale per l'anno 2021-2022. "Ancora una volta la giunta Raggi disattende le necessità delle famiglie di Roma, non dando parità di accesso alla scelta dei nidi del sistema integrato per i servizi educativi 0-3 anni, così come previsto dalla legge regionale, che viene disattesa e non applicata da Roma Capitale. Viene infatti imposto l'obbligo di inserire nella domanda due nidi a gestione diretta comunale per le prime due opzioni su sei, pur prevedendo delle deroghe che però in alcuni casi invece di essere tutelanti sanno di beffa". Lo dichiarano in una nota le esponenti del Partito democratico al Municipio Roma VII, Valeria Vitrotti e Francesca Biondo. "Per fare un esempio, se è presente un nido privato in convenzione che dista 600 metri dall'abitazione degli utenti ma ve ne è un altro a gestione comunale a 5 chilometri di distanza, è obbligatorio scegliere per primo quello più distante - aggiungono -. Un'assurdità che crea molti problemi in alcuni territori come nel caso del VII Municipio, il più esteso di Roma, da San Giovanni fino ai Castelli Romani, dove l'offerta dei servizi educativi non è omogenea tra i quartieri".