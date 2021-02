Speciale scuola: Caso (M5s), stop a emergenza sostegno, è ora di agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità dell’insegnamento di sostegno può essere garantita soltanto da docenti specializzati in sostegno per alunni e studenti con disabilità: in considerazione di questa esigenza, il ministero dell’Economia ha autorizzato la specializzazione di 40 mila docenti da suddividere tra quarto ciclo 2018/19 (già concluso per 14.224 posti), quinto ciclo (2019/20, in via di svolgimento per 19.585 posti), e sesto ciclo (anno accademico 2020/21). Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Caso. “Tuttavia per i docenti già specializzati non è stato previsto alcun piano di assunzione, a fronte dalla domanda che proviene dalle scuole, alle esigenze degli alunni e dei genitori, alle richieste dei docenti: il rischio è che tra qualche anno avremo migliaia di nuovi precari e graduatorie di sostegno sature”, ha detto, sottolineando la necessità di agire data la situazione di “estrema difficoltà che la pandemia ha generato per gli alunni e gli studenti con disabilità”. “Mi rivolgo al neo ministro dell'Istruzione Bianchi affinché accolga immediatamente questa proposta, sperando che possa risolvere il problema nel minor tempo possibile”, ha concluso. (Com)