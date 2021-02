Speciale scuola: Nigeria, uomini armati fanno irruzione in scuola dello Stato di Zamfara, rapite almeno 300 studentesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 300 studentesse sono state rapite in una scuola dello Stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall’emittente “Bbc”, secondo cui l’attacco è avvenuto questa mattina per mano di uomini armati presumibilmente appartenenti al gruppo jihadista Boko Haram. I sequestri di studenti si sono intensificati negli ultimi mesi negli Stati settentrionali della Nigeria. La scorsa settimana uomini armati hanno attaccato un collegio nello Stato di Niger, rapendo almeno 43 persone fra studenti (28), personale e membri delle loro famiglie. Lo ha confermato alla stampa locale il segretario dello Stato nordoccidentale, Ibrahim Matane, precisando che l'attacco è stato condotto da uomini armati piombati a bordo di motociclette sul Government Science College di Kagara. Lo scorso dicembre, inoltre, più di 300 studenti sono stati rapiti a Kankara, nello Stato settentrionale di Katsina, per poi essere rilasciati al termine di negoziati con le autorità. (Res)