Governo: FI, bene proroga concessioni per pesca e acquacoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande risultato per un settore tradizionale della nostra economia, il nostro appello è stato ascoltato". Così i deputati Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis esprimono soddisfazione per la decisione del Governo di non impugnare la legge della Regione Sardegna che consente la proroga delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura. “Insieme al gruppo consiliare e agli assessori regionali – proseguono i due azzurri- abbiamo chiesto che venissero presi in considerazione sia gli aspetti giuridici che quelli economici sociali che deponevano a favore del via libera alla legge sarda e ringraziamo il ministro Gelmini per aver colto il senso del nostro appello e per il suo intervento determinante per quella che è stata una decisione di buon senso e di buona politica. E’ un segnale forte e concreto al settore, che oltre a salvaguardare numerosi posti di lavoro apre la strada anche a nuovi investimenti”. (com)