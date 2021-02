Serbia: Dei Tos (Confindustria) a "Nova", Paese centro per futura internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dei Balcani, ed in particolare la Serbia, hanno il potenziale adatto per diventare il centro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nel prossimo futuro. E' l'opinione espressa da Patrizio Dei Tos, presidente di Confindustria Serbia, in un'intervista concessa ad "Agenzia Nova". "Oggi la Serbia sta diventando più che mai la piattaforma per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Questa pandemia ha fatto capire quanto sia importante la regionalizzazione per le filiere produttive, quanto sia importante una distanza ravvicinata e anche una vicinanza di mentalità fra le persone", ha osservato Dei Tos che oggi ha partecipato al webinar organizzato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Simest, evento sostenuto anche da Confindustria Serbia. Il webinar è nato con l'obiettivo di presentare gli strumenti di sostegno finanziario dall'Italia in Serbia e orientare le imprese italiane affinché nel loro percorso di internazionalizzazione possano sfruttare appieno gli strumenti messi a disposizione da Cdp e Simest. Gli interventi sono rivolti alle aziende italiane presenti in Serbia e alle loro capogruppo, alle aziende locali con capitale italiano ma anche alle aziende serbe in un'ottica di filiera. (segue) (Seb)