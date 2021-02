Serbia: Dei Tos (Confindustria) a "Nova", Paese centro per futura internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento ha suscitato grande interesse, confermato anche dalla numerosa partecipazione delle associazioni territoriali di Confindustria in Italia e delle aziende associate a Confindustria. "Questo aiuto è determinante per lo sviluppo e per la ripartenza. Tutto quello che è successo durante il lockdown e in generale durante la pandemia ha portato le aziende a vivere una battuta d'arresto e ora bisogna dare loro ossigeno e vitalità. Cassa depositi e prestiti entra in gioco perché è importante che le aziende investano e che credano ancora nel futuro. Il prossimo periodo vedrà sicuramente una ripartenza: torneremo ad essere attivi quanto prima e forse anche di più, con un mercato che conterà la presenza di aziende più forti e organizzate. Investire oggi è determinante per le imprese, ma investire bene è determinante anche per Cdp, per poter avere un ritorno economico nel tempo", ha dichiarato Dei Tos. Secondo il presidente di Confindustria Serbia, inoltre, il posizionamento di questo Paese rispetto ai Balcani "è molto importante perché rappresenta una piattaforma centrale" per tutto ciò che può essere lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle aziende italiane. "Le imprese sono oggi molto più attente nella scelta dei fornitori, considerati dagli imprenditori importanti come e a volte anche più dei clienti. Avere dei fornitori capaci e organizzati è un fattore fondamentale per la riuscita delle proprie attività. Per questo Cdp apre agli investimenti sia per le aziende italiane che internazionalizzano ma anche per la filiera produttiva, ovvero le aziende serbe che investono per organizzare e produrre meglio per quelle italiane", ha spiegato Dei Tos. (segue) (Seb)