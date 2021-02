Serbia: Dei Tos (Confindustria) a "Nova", Paese centro per futura internazionalizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza dalla crisi portata dalla pandemia di Covid-19, secondo il presidente di Confindustria Serbia, non può avvenire senza che alla base vi sia una maggiore sicurezza sanitaria portata dai vaccini. "Penso che ormai sia chiaro che chi prima si vaccina, prima riparte. Il vaccino rappresenta un passaporto per poter viaggiare, per poter comunicare e ricominciare a sviluppare tutte le nostre attività. Per questo è importantissimo vaccinare. In questo contesto meritano un plauso la Serbia, il suo presidente Aleksndar Vucic e il governo guidato dalla premier Ana Brnabic. In Serbia sono già state vaccinate un milione e 200 mila persone con la prima dose e 400 mila con la seconda dose su una popolazione totale di meno di 7 milioni di abitanti. Speriamo che anche l'Europa risolva rapidamente i problemi in corso, sia quelli relativi alla validazione dei vaccini che quelli che riguardano la vaccinazione vera e propria della popolazione. In questo modo potremo avere una ripartenza certa", ha osservato Dei Tos precisando che la ripartenza va però aiutata, oltre che con i vaccini, anche con iniziative come quella di Cdp e Simest. "Queste istituzioni si sono messe a disposizione di imprenditori che non hanno bisogno per forza di 15-20 milioni di euro di investimento, ma magari di 5 milioni, di una cifra più contenuta. Riducendo il livello di accesso al credito con Cdp abbiamo la possibilità di toccare tantissime imprese italiane che possono ricominciare da questi investimenti. Ecco perché è ottima l'opportunità che Cdp fornisce a tutte le imprese. La cosa importante adesso è capire anche come poter accedere a questi aiuti e riuscire a sburocratizzare il più possibile per agevolare l'accesso", ha dichiarato Dei Tos. (segue) (Seb)