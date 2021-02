Serbia: Dei Tos (Confindustria) a "Nova", Paese centro per futura internazionalizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza, sempre secondo il presidente di Confindustria Serbia, potrà vedere un rilancio non solo delle piccole e medie imprese ma anche delle cosiddette grandi opere. "Oltre che aiutare i piccoli e medi imprenditori si può pensare anche all'accesso verso la Serbia attraverso le grandi opere, quindi aprire la porta a questo tipo di impresa aiutando l'economia italiana anche in questo modo", ha osservato Dei Tos aggiungendo di essere ottimista per il futuro. "Nel momento in cui i lock-down, più o meno parziali, finiranno nel mondo la ripartenza sarà scontata, perché tutti attendono di riprendere le attività. Nella fase attuale assistiamo a una riduzione dei consumi in tutti i settori, quindi quando tutto questo finirà avremo un riavvio. Psicologicamente ora c'è una sorta di blocco, perché la gente è colpita anche moralmente da questa situazione. Una volta però un economista disse che persino in tempo di guerra almeno il 50 per cento dell'economia, quella della sussistenza, continua a funzionare. Dovremmo quindi cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, per poter dare il massimo appena sarà possibile", ha osservato ancora Dei Tos aggiungendo che la Serbia ha dimostrato negli ultimi anni grande stabilità per chi vuole compiere degli investimenti. "La Serbia ha aiutato gli imprenditori ad inserirsi in questo tessuto, molto fertile sia sotto l'aspetto della forza lavoro, che possiede anche una preparazione elevata, che sotto l'aspetto della materia prima. I serbi hanno guardato sempre all'economia e hanno portato avanti con costanza un programma dimostrando grande stabilità. La vicinanza, la regionalizzazione, la stabilità, la disponibilità di manodopera e un tessuto che dà soddisfazione al mondo del lavoro fa della Serbia un punto determinante per gli imprenditori che vogliono fare qualcosa di positivo", ha detto il presidente di Confindustria Serbia. (segue) (Seb)