Serbia: Dei Tos (Confindustria) a "Nova", Paese centro per futura internazionalizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regionalizzazione è per Dei Tos uno dei punti fondamentali della prossima ripartenza economica. "Su questo tema stiamo organizzando come Confindustria Serbia un evento che si terrà tra due settimane, un webinar che parlerà proprio della regionalizzazione delle filiere produttive perché l'internazionalizzazione non è delocalizzazione, ma vede piuttosto una filiera produttiva consolidata fra diversi Paesi. La vicinanza sia geografica che di mentalità crea tutti i presupposti per crescere e creare una buona rete di sistema", ha detto Dei Tos concludendo con un messaggio positivo per il futuro post-pandemia. "Sicuramente andrà sempre meglio, perché da quello che abbiamo passato abbiamo imparato delle cose, abbiamo imparato a gestire anche una situazione difficile. Dovremo cercare di gestire queste situazioni in maniera economicamente più sostenibile, perché comunque le persone devono continuare a vivere e il mondo non si ferma. Quindi andremo avanti e mi sento ottimista, perché ora possiamo programmare il futuro sull'esperienza del passato", ha dichiarato Dei Tos. (Seb)