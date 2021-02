Governo: Sibilia, con ministero Transizione ecologica nuovo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione in Cdm del decreto legge che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Il nuovo dicastero favorirà nel nostro Paese lo sviluppo di un'economia sostenibile ed eco friendly". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Questa novità era la condizione posta da Beppe Grillo per far partire questo nuovo corso ed oggi si fa ancora più concreta - aggiunge -. Questo passo è l'imbocco deciso di un percorso virtuoso per rendere l'Italia regina di sostenibilità. Uno dei valori incarnati dal Presidente Conte, che speriamo sia presto parte integrante del M5s".(com)