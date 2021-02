Si: Fratoianni, con adesione senatrici Nugnes e Fattori iniziamo un percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le senatrici Paola Nugnes ed Elena Fattori hanno annunciato l'iscrizione a Sinistra italiana. Con Paola ed Elena abbiamo incrociato sensibilità e battaglie in Parlamento, in questi mesi, a partire da due temi: la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Abbiamo votato insieme contro la fiducia al governo Draghi". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Da oggi - conclude il leader di Si - iniziamo un percorso, per far crescere una comunità e un punto di vista. Si può fare". (Com)