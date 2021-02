Serbia: fonti stampa, non paper di Bruxelles e Washington per riconoscimento del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cancellerie di Stati Uniti ed Unione europea potrebbero chiedere alla Serbia un impegno a riconoscere il Kosovo. E' quanto riferisce oggi il quotidiano serbo "Vecernje novosti", citando fonti riservate. Secondo il giornale, tale richiesta potrebbe essere contenuta in un non paper, ovvero un documento informale che preciserebbe le aspettative nei confronti di Belgrado nel processo di risoluzione della questione kosovara. Il non paper sarebbe preceduto dalle visite nel Paese balcanico dell'inviato speciale di Bruxelles per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e da quello degli Stati Uniti, il vice segretario di Stato aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici Matthew Palmer. Nella giornata di ieri il capo della diplomazia della Serbia, Nikola Selakovic, ha definito "inammissibile" l'invito a riconoscere il Kosovo per i 5 Paesi Ue che ancora non lo hanno fatto. L'invito era contenuto nella bozza di relazione presentata al Parlamento Ue dalla relatrice Viola von Cramon e approvata ieri dalla commissione Esteri dell'istituzione europea. (segue) (Seb)