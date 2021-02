Kosovo: presidente Osmani su polemica status, Paese è unico e indivisibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è e sarà una Repubblica indipendente è indivisibile. Lo ha detto la presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani in riferimento ad una immagine che ha fatto discutere nel Paese: il rappresentante speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajcak, apparso in un'intervista mentre era seduto davanti ad una mappa che rappresenterebbe il Kosovo come parte della Serbia. "La Repubblica del Kosovo è e sarà sempre un paese indipendente, indivisibile e sovrano. I nostri confini sono stati segnati dalla perdita di migliaia di bambini, donne e uomini, le cui vite innocenti sono state uccise dal regime genocida della Serbia. Non può esserci neutralità nei confronti di questa verità”, ha scritto Osmani ieri sera su Twitter. Lo stesso Lajcak ha voluto chiarire la sua posizione al riguardo. "Poiché la mappa nel mio ufficio nello screenshot sfocato della mia intervista ha causato alcune percezioni errate oggi, ne condivido una foto ravvicinata. È una mappa ufficiale dell'Ue dei Balcani occidentali. Il Kosovo è lì e così è la linea che separa il Kosovo dalla Serbia”, ha scritto Lajcak su Twitter. "E oggi è un esempio del perché il dialogo per normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia è così importante. In modo che questioni simili non causino più incomprensioni", ha aggiunto. (segue) (Alt)