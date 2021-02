Milano: De Corato, servono più controlli e pene più severe per i pregiudicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più controlli e pene più severe per i recidivi. Queste le necessità per la sicurezza di Milano secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, dopo l'arresto dell'autore della violenta rapina avvenuta l'11 febbraio sera in un negozio di Piazza Cordusio a Milano ai danni di una commessa 28enne. "Ringrazio gli investigatori della Squadra Mobile per l'ottimo lavoro d'indagine svolto che ha portato all'arresto del malvivente”, afferma De Corato in una nota in cui sottolinea che “in 10 anni di governo del centrosinistra la città è stata 'demilitarizzata' e consegnata in mano a delinquenti e sbandati, il più delle volte clandestini, quasi sempre con precedenti alle spalle. Viene poi spontaneo domandarsi: perché questo criminale era libero di colpire ancora?”. “Da un lato – evidenza l'esponente di Fratelli d'Italia - c'è necessità di ripristinare i presidi di camionette militari posizionate dal centrodestra, tolte da Pisapia e mai rimesse da Sala, e aumentare il controllo del territorio da parte di Polizia Locale e Forze dell'Ordine, sia diretto, sia tramite un incremento di telecamere interconnesse sempre più con le loro centrali operative. Dall'altro è fondamentale che per i delinquenti recidivi siano previste pene più severe: non è possibile che pluripregiudicati possano continuare a delinquere liberamente per la città”. (Com)