Lavoro: Renzi, Jobs act non ha tolto diritti, li ha aumentati

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, afferma che "il Jobs act è stato dipinto come una legge vergognosa, contro i lavoratori. La realtà ci dice il contrario: oltre un milione di posti di lavoro - prosegue l'ex premier su Facebook - e più tutele per i lavoratori come dimostrato anche ieri dall’inchiesta della Procura di Milano sui rider. Chi da sinistra esulta per la decisione della Procura su Milano dovrebbe ricordare che i giudici sono intervenuti 'per la violazione della legge 81'. Ma la legge 81 è semplicemente il Jobs act, solo che alcuni si vergognano ad ammetterlo". Il senatore di Iv continua: "Prima o poi anche i più accaniti avversari dovranno riconoscere la verità: il Jobs act non ha tolto diritti, li ha aumentati. E il tempo ci restituisce la verità, dopo tanti insulti. Accade per il Jobs act, è accaduto per la riforma del Titolo V, accadrà per la scelta del governo Draghi. Serve solo pazienza - conclude Renzi -, tanta pazienza". (Rin)