Turchia: Michel, membro Nato ma ci sono difficoltà, ne parleremo a marzo

- La Turchia è un membro della Nato, ma non è un segreto che ci siano state delle difficoltà tra Ankara e Bruxelles. Delle relazioni tra le due parti i leader dell'Unione europea parleranno nel Consiglio europeo di marzo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. "Avremo un dibattito strategico a marzo sulla situazione nel Mediterraneo orientale e sulle relazioni tra Ue e Turchia. Prepareremo questo dibattito nei prossimi giorni e settimane. La Turchia è un membro della Nato, questo è un elemento importante. Allo stesso tempo non è un segreto che nei mesi passati abbiamo avuto difficoltà con la Turchia", ha detto. Per quanto riguarda la situazione di Cipro, "siamo molto impegnati come Ue perché pensiamo che possiamo giocare un ruolo fruttuoso per sostenere tutti gli sforzi positivi per avere più progressi nella regione" dove vogliamo più stabilità e prevedibilità". (Beb)