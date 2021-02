Roma: Legambiente, per secondo giorno tutte centraline Pm10 oltre limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "nella tenaglia dello smog, rischio ambientale e per la salute delle persone ma dal Campidoglio solo risposte inutili. Anche ieri tutte le centraline Arpa Lazio di monitoraggio della qualità dell'Aria di Roma, hanno dato risultati pessimi con superamento dei limiti consentiti del Pm10 in ogni monitoraggio, come già comunicato ieri da Legambiente, in considerazione dei dati relativi al 24 febbraio". È quanto si legge in una nota di Legambiente. "Il limite di 50 ug/m3 (microgrammi per metro cubo di aria), è stato superato tra 21 e 23 febbraio già nelle centraline di Preneste, Fermi, Tiburtina, Malagrotta - prosegue - i dati prodotti da Arpa hanno mostrato poi un aumento dell'inquinamento con il superamento dei limiti di ieri tutte le centraline romane del 24 febbraio e, ancora il nuovo superamento di tutte le centraline anche il 25 febbraio. Continua a emergere il valore massimo di pm10 alla centralina di Via Tiburtina, quella tra le più esposte all'inquinamento da autovetture, ma supera i limiti anche quella immersa nel verde di Villa Ada, a dimostrazione che tutta la città è nella tenaglia dello smog". (segue) (Com)