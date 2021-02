Vaccini: in Lombardia ieri somministrate 7.503 dosi a over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, giovedì 25 febbraio, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase "1 ter" 7.094 anziani a cui si aggiungono i 409 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 7.503 dosi somministrate agli over 80. Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 38.707 dosi. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 5.102 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 12.605 dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 529.696 adesioni, di questi 331.984 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 171.672 si sono rivolti ai farmacisti e 26.040 si sono iscritti tramite i medici di medicina generale (Rem)