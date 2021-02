Cultura: Rampelli (Fd'I), Corte dei Conti avverte, Colosseo sia risorsa per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Premesso che non ho ancora letto la relazione del presidente della Corte dei Conti del Lazio, Miele. Ma quel che ha dichiarato relativamente ai proventi dei poli museali e ai rapporti con le società concessionarie è di importanza centrale per stabilire una volta per tutte che i beni culturali non possono essere il forziere di società private che hanno la concessione per la bigliettazione e altri servizi. Spesso queste concessioni vengono prorogate per decenni e senza che il Comune abbia giovamento economico". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, primo firmatario di question time sul Colosseo e di un esposto alla Procura della Repubblica sulla gestione dell'Anfiteatro Flavio. "Anzi è vero esattamente il contrario. Si consideri il paradosso del Colosseo che per Roma costituisce solo una uscita. A fronte di risorse economiche ingenti per la pulizia dell'area, la vigilanza, la manutenzione il Comune alcun introito dalle visite dell'anfiteatro Flavio, il monumento più visitato al mondo. Chi si arricchisce è la Coop culture che continua ad avere il monopolio della bigliettazione, degli introiti e finanche delle visite guidate generando un processo di marginalizzazione quando non esclusione delle guide turistiche autorizzate - continua la nota di Fd'I -. Questa situazione dev'essere sanata una volta per tutte. Il bando per la gestione dei servizi, da noi reclamato da decenni e sulla quale il min. Franceschini aveva 4 anni fa garantito un cambio di passo, è ancora fermo a causa di ricorsi alla giustizia amministrativa. Ritengo necessaria una modifica del quadro normativo per fare in modo di stabilire definitivamente i servizi da dare in gestione, l'esclusione di possibili monopoli e la destinazione dei proventi alle casse comunali". (Com)