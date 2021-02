Lavoro: Rsa sindacati, da marzo Farmacap non pagherà stipendi, riduzione fido da 2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Farmacap, partecipata al cento per cento da Roma Capitale, da marzo prossimo non sarà in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti e tantomeno le forniture a causa di una riduzione del fido bancario che si aggira attorno ai 2 milioni di euro e collegata a un proporzionale calo del fatturato aziendale. È quanto denunciano le Rsa di Usi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs riferendo di aver ricevuto una comunicazione in tal senso dal commissario straordinario di Farmacap Marco Vinicio Susanna. In una nota le Rsa dei sindacati di categoria di Roma spiegano che i vertici aziendali hanno lamentato "l’assenza di un intervento della giunta capitolina sulla crisi finanziaria dell’azienda" e che "sarebbero necessari, secondo quanto da loro stimato, 12 milioni di euro" per "l’approvazione del bilanci 2013-2019, senza la quale l'unica alternativa ci sarebbe la liquidazione amministrativa coatta" della società. "La situazione è dunque grave - concludono i sindacati - e va affrontata con misure urgenti, considerando che vi sono sia responsabilità politiche che gestionali". Tra le richieste delle Rsa la convocazione di una seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema e la rimozione del commissario ad interim.(Rer)