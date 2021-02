Regioni: Conferenza presidenti delle Assemblee legislative, plenaria per rinnovo cariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo oggi l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Hanno partecipato: Lorenzo Sospiri (Abruzzo), Carmine Cicala (Basilicata), Gennaro Oliviero (Campania), Emma Petitti (Emilia-Romagna), Devid Porrello (Lazio), Gianfranco Medusei (Liguria), Alessandro Fermi (Lombardia), Salvatore Micone (Molise), Stefano Allasia (Piemonte), Loredana Capone (Puglia), Michele Pais (Sardegna), Gianfranco Miccichè (Sicilia), Antonio Mazzeo (Toscana), Roberto Paccher (Trentino Alto-Adige), Walter Kasvalder (Trento) e Roberto Ciambetti (Veneto). Si è trattato di una seduta in presenza, presieduta dal coordinatore facente funzioni Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. I lavori si sono svolti presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, per osservare tutte le norme di sicurezza e distanziamento. Hanno preso parte ai lavori in videoconferenza, perché impossibilitati a partecipare, Rita Mattei (Bolzano), Dino Latini (Marche), Marco Squarta (Umbria), e Alberto Bertin (Valle d’Aosta). L’Assemblea ha provveduto al rinnovo dei propri organi, come da Statuto, eleggendo Roberto Ciambetti (presidente del Consiglio regionale del Veneto) coordinatore per i prossimi trenta mesi. I vice coordinatori sono Emma Petitti (presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna) e Piero MauroZanin (presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia). All’interno della delegazione delle Assemblee legislative al Comitato delle Regioni d’Europa sono stati nominati la presidente Loredana Capone (Puglia) come membro effettivo e il Presidente Gianmarco Medusei (Liguria) come membro supplente. (segue) (Ren)