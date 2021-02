Regioni: Conferenza presidenti delle Assemblee legislative, plenaria per rinnovo cariche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea plenaria ha poi approvato la proposta del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri, sul “Programma di sviluppo territoriale integrato e di cooperazione transnazionale, a finalità sociale, economico e ambientale, denominato“ Tre - Terre rurali d’Europa”, nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà – Parcovie 2030”. La Conferenza si impegnerà in un progetto comune per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che abbia anche come obiettivo il riconoscimento della transumanza come “patrimonio materiale” dell’Unesco. Infine, la Plenaria ha dato mandato al Coordinatore di scrivere al presidente Draghi e alla Ministra Gelmini perché il governo “ponga un’attenzione particolare ai ristori per le attività economiche nelle cd ‘zone arancioni’ e, per un’azione congiunta comune a quella dei presidenti delle Regioni, nell’affrontare la situazione epidemiologica ed economica in atto”. (Ren)