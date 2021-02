Russia-Ue: Cremlino, improbabile accordo su certificati di vaccinazione per libera circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' improbabile che l'introduzione di certificati di vaccinazione obbligatori per la libera circolazione tra i Paesi dell'Ue porti a un accordo simile tra Bruxelles e Mosca. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, commentando la dichiarazione della cancelliera tedesca Angela Merkel sul consenso dei leader dell'Ue su queste misure. "Se questo progetto è finalizzato e vengono introdotti alcuni documenti allora, ovviamente, questo diventa un argomento per i nostri futuri contatti con gli europei e per un'analisi approfondita. Finora non ci sono accordi internazionali e sono difficilmente possibili", ha dichiarato Peskov, sottolineando che per ora il rilascio dei certificati riguarderebbe solo la circolazione all'interno dell'Ue.(Rum)