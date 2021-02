Lavoro: Pd Campidoglio, chiesta Assemblea straordinaria su Farmacap, no a liquidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri è stato comunicato ai sindacati dai vertici di Farmacap che a partire dal mese di marzo l'azienda non sarà in grado di pagare gli stipendi e i fornitori a causa della riduzione del fido bancario di 2 milioni di euro conseguenza del calo di fatturato aziendale e della mancata approvazione dei bilanci 2013-2019". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "In assenza delle necessarie e immediate iniziative della sindaca - aggiunge - per l'azienda rimane solo la liquidazione. La situazione è gravissima e va affrontata con urgenza non c'è più tempo da perdere ed è per questo motivo che raccogliamo l'allarme lanciato dai sindacati e abbiamo chiesto la convocazione urgente di un consiglio straordinario sulla situazione di Farmacap". (Com)