I fatti del giorno - Roma

- Roma: in fiamme bus di linea sulla Tuscolana, nessun ferito, chiusure al traffico - Un autobus della linea 506 di Atac, per ragioni ancora da accertare, intorno alle 7:30 di stamattina è andato a fuoco, mentre era in servizio su via Tuscolana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuooco e la polizia locale di Roma. L'area è stata messa in sicurezza e i passeggeri sono stati fatti scendere velocemente dalla vettura, appena si è sviluppato l'incendio. Non si registrano feriti. Sono in corso verifiche su eventuali danni all'edificio sulla strada in prossimità del rogo. A causa della presenza di gasolio per terra momentaneamente è stata chiusa parte della carreggiata di via Tuscolana in direzione centro. La vettura andata in fiamme era in servizio da quasi 17 anni. (segue) (Rer)