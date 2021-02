I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beni culturali: Raggi, a breve restituiremo Fontana dello Zodiaco di Ostia ai cittadini - A breve sarà inaugurato il restauro della nuova Fontana dello Zodiaco a Ostia. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, scrive: "Manca poco e potremo finalmente restituire ai cittadini la Fontana dello Zodiaco, a Ostia, nel Municipio X. Si tratta di uno dei tesori architettonici della Capitale, realizzata da Pier Luigi Nervi e purtroppo abbandonata da anni. Abbiamo lavorato tanto per riportarla di nuovo alla sua bellezza: abbiamo sostituito le tubature dell'impianto idraulico, restaurato i segni zodiacali (quelli storici), posizionato i ritagli di basaltina e riattivato i giochi d'acqua. Tutti interventi che si sommano a tante altre piccole operazioni necessarie per riportarla al suo splendore. Non vogliamo perdere tutto questo. Ecco perché stiamo montando delle telecamere anche per sorvegliare la nostra fontana. Voglio inoltre ricordare che per raggiungerla, potrete percorrere via Cristoforo Colombo, una delle strade più utilizzate della zona sud di Roma, su cui sono in corso i lavori di riqualificazione. Dopo decenni - conclude Raggi - sarà finalmente rinnovata proprio come la via del Mare e via Ostiense, entrate a far parte del nostro progetto Strade nuove nel 2020". (segue) (Rer)