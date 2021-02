I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: dopo mesi di pedinamenti aggredisce il nuovo compagno della ex, arrestato - Sei anni di convivenza segnati dalla gelosia di lui, un italiano di 65 anni, che spesso sfociava in violenza verbale e minacce. Vittima una donna ucraina che non aveva trovato pace neanche dopo la loro separazione, avvenuta nel 2018. Anzi, da allora i comportamenti violenti dell'uomo erano diventati sempre più frequenti e insostenibili fino a far preoccupare la donna anche per l'incolumità della figlia minorenne. Timore che ha portato la vittima a presentare denuncia. Dopo circa un anno di apparente tranquillità e dopo un periodo di avvicinamento amicale tra i due la donna ha deciso di ritirare la denuncia contro l'uomo che sembrava cambiato. Ma la tregua era solo apparente. Lo scorso novembre, quando il 65enne ha scoperto che l'ex compagna stava frequentando un'altra persona, si è messo sulle tracce della coppia e in un'occasione ha lasciato due carte da gioco, raffiguranti il jolly, nella cassetta della posta dell'uomo. Dopo mesi di inseguimenti e pedinamenti, il 65enne ha aggredito, minacciandolo con una spranga di ferro, il rivale che però è riuscito ad avvertire la donna, durante la fuga, e la polizia. Dopo la denuncia della donna sono scattate le manette per l'uomo violento. Nel suo veicolo è stato rinvenuto il mazzo di carte francesi a cui mancavano i due jolly. Ora si trova nel carcere di Velletri. (segue) (Rer)